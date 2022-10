Plainte du boss de la fan zone dédiée à la coupe du monde au Qatar

Genève : Insulté, le patron de la fan zone saisit la justice

Frédéric Hohl, le patron de Nepsa, la société qui gérera la fan zone retransmettant les matches de la très controversée coupe du monde qatarie sur la plaine de Plainpalais, a saisi la justice. Il ne tolère pas qu’un individu (qui a agi sans s’anonymiser) ait traité sa société et lui-même d’«assassins», de «collabos», de «fachos» et de «salopard» sur Facebook. Ainsi que l’a rapporté la «Tribune de Genève», il a porté plainte pour calomnie, injure et atteinte à l’honneur. L’entrepreneur dit commencer à craindre pour la sécurité de l’événement, redoutant notamment que des manifestations dégénèrent. Il se donne dix jours pour trouver des solutions, sans exclure une annulation pure et simple.