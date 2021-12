Léna Situations insultée sur la Toile

Léna Situation : Insultée car ses invitations pour le Ballon d’Or sont parties à la poubelle

En déplacement à Los Angeles avec son chéri et son papa, la youtubeuse a renoncé à se rendre à la cérémonie qui se déroulait à Paris. Ce qui lui a valu la haine de certain internautes. Léna Mahfouf ne veut plus jamais revivre ça.

Léna Situations est suivie par plus de 6,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Instagram

Si Léna Situations est consciente que les réseaux sociaux regorgent de gens malintentionnés, elle ne se doutait pas qu’elle serait la cible d’autant de haine à cause de l’une de ses publications. Mardi 30 novembre 2021, la blogueuse a posté dans une story Instagram une vidéo où elle a raconté que son copain, le vidéaste Seb la Frite, lui faisait la tête parce qu’il avait appris qu’elle avait reçu deux invitations pour la cérémonie du Ballon d’or, qui s’était déroulée la veille, à Paris.

Or comme les amoureux sont actuellement en vacances à Los Angeles, la Française de 24 ans avait préféré refuser cette opportunité. Malheureusement pour elle, sa confidence lui a attiré les foudres de nombreux internautes. «Mettez-là au cachot, cette immense pute, c’est la pire», a tweeté l’un d’eux. «Les femmes de nos jours… bande de salopes», a renchéri un autre. «J’espère de tout cœur que Seb va la tromper», pouvait-on aussi lire, ou encore: «Comme j’ai envie d’lui mettre des bonnes grosses droites dans sa gueule à celle-là».

Choquée par la violence de ces propos, Léna Mahfouf, de son vrai nom, a rédigé un long message en story dans lequel elle a condamné l’attitude de ses détracteurs. «Si vous pensez que c’est normal de parler ainsi des femmes, désabonnez-vous. Je veux garder mes réseaux comme un endroit bienveillant. Et ça, ça ne changera pas», a-t-elle fait savoir.