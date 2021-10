Football : Insultes antisémites dans un stade construit par les nazis

Des supporters israéliens ont été insultés jeudi, lors de la partie de Ligue Europa Conference entre l’Union Berlin et le Maccabi Haïfa.

Le match se déroulait au Stade olympique de Berlin, et non dans l’enceinte habituelle de l’Union Berlin, non conforme aux critères de l’UEFA.