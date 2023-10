Magali Berdah ciblée par des propos antisémites et menaçants

Après une première plainte visant Booba, qu’elle accuse de cyberharcèlement, Magali Berdah a une nouvelle fois saisi la justice pour ce même motif. Cette fois, la femme d’affaires est la cible de propos haineux, vulgaires, antisémites et certains la menaçant même de mort après sa prise de position au lendemain du déclenchement de la guerre israélo-palestinienne. La Française, de confession juive et qui dit porter Israël dans son coeur tout en prônant la paix entre les peuples, a raconté en story Instagram qu’elle était à bout. On peut aisément la comprendre à la vue de certains messages (voir ci-dessous). Berdah en a partagé un florilège sur Instagram en choisissant sciemment de ne pas masquer les numéros des personnes ni le nom des comptes qui les lui avaient envoyés.