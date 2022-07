Vaud : Insultes, coups et blessures pour… une place de parc

Parfois, il suffit d’un rien pour mettre le feu aux poudres. Preuve en est cette altercation entre trois hommes pour… une place de parc. Ces faits, sur lesquels le Ministère public lausannois s’est penché avant de prononcer récemment une condamnation des parties, ont eu lieu en septembre 2020. Un jeune ouvrier portugais en vacances en Suisse et un ami ont occupé de manière indue la place de parc d’un sexagénaire Kosovar domicilié dans le canton de Vaud. L’altercation a été à la fois verbale et physique: des insultes, des coups et des blessures de part et d’autre.