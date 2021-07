Haute-Savoie (F) : Insultes racistes: elle prend 6 mois de détention à domicile

La femme qui avait injurié une caissière d’un magasin d’Annemasse en juin a été condamnée à des arrêts et devra payer plusieurs milliers d’euros.

La femme qui avait proféré des insultes racistes à l’encontre d’une caissière et d’un agent de sécurité du Carrefour market d’Annemasse (F) le 3 juin a été condamnée lundi par le Tribunal de Thonon. Elle a écopé de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour vol et injures à caractère racial. La scène, filmée, avait été diffusée sur les réseaux sociaux, créant un tollé national.