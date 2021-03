Football : Insultes racistes et coups? L’UEFA enquête, le club tchèque dépose plainte

La rencontre de Ligue Europa entre les Glasgow Rangers et le Slavia Prague, jeudi, a dégénéré.

Déjà houleuse et marquée par deux expulsions côté écossais, la rencontre a dégénéré à quelques minutes de la fin lorsque Glen Kamara, milieu finlandais des Rangers, a accusé le défenseur tchèque Ondrej Kudela de lui avoir glissé une insulte raciste à l’oreille. Le Slavia Prague a nié tout propos discriminatoire et affirme de son côté que Kamara a agressé Kudela dans le tunnel après le coup de sifflet final.

«L’attaque contre Ondrej Kudela a été planifiée et réfléchie, y compris le fait de couvrir délibérément les caméras sur le lieu de l’incident. L’attaque brutale et violente a été menée avec une intensité maximale dans le but de blesser et de causer des dommages physiques», assure le Slavia.