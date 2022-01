Fribourg : Intégration des migrants: l’État poursuit sur sa lancée

Le Canton s’engage dans son troisième Programme d’intégration cantonal pour les années 2022 et 2023.

Le canton de Fribourg poursuit sa feuille de route en matière de politique d’intégration des migrants et de prévention du racisme, indique-t-il dans un communiqué. Dès 2022, il mettra en œuvre son troisième Programme d’intégration cantonal (PIC 2bis). Ce dernier est doté d’une enveloppe annuelle de 2,29 millions, répartie entre la Confédération, le canton et les communes, à laquelle s’ajoutent les forfaits d’intégration pour le domaine de l’asile et des réfugiés.