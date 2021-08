Ransomware : Intel et AMD victimes collatérales d’un piratage

Des cybercriminels assurent avoir dérobé à la société Gygabyte 112 Go de données confidentielles, dont celles des deux géants informatiques.

Après Acer en mars dernier, la société taïwanaise de matériel informatique Gygabyte, connue pour ses cartes mères et ses cartes graphiques, a confirmé avoir été la cible au début du mois d’un rançongiciel, rapporte The Verge, qui cite Bleeping Computer. Menée sur une partie des serveurs de la firme par le groupe de pirates RansomEXX, d’après The Record, l’attaque a conduit au vol de 112 Go de données confidentielles. Une bonne partie concerne de grandes sociétés comme Intel, AMD et American Megatrends et les pirates menacent de publier ces informations si la demande de rançon, dont la somme n’est pas connue, n’est pas payée. Les clés BIOS et les vulnérabilités non corrigées font parties des données sensibles concernées par l’attaque.