Bing sera pourvu du nouveau générateur d’images d’OpenAI

Getty Images via AFP

Monétisation de la technologie

Microsoft avait déjà ajouté, en février, l’interface d’IA générative ChatGPT à Bing, ce qui permettait aux utilisateurs du moteur de recherche de générer des réponses écrites et circonstanciées et plus seulement des liens vers des sites internet. Dall-E 3 est fusionné avec ChatGPT, ce qui permet au robot conversationnel d’affiner la demande en langage courant d’un utilisateur afin que l’image générée soit davantage en accord avec le souhait de l’internaute.