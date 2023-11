Intelligence artificielle: Elon Musk met en garde contre les «robots humanoïdes» à l’avenir

Non diffusé en direct, cet échange Musk-Sunak sera partagé sur X plus tard.

Le propriétaire de SpaceX et Tesla s’exprimait lors d’une conversation avec le premier ministre britannique Rishi Sunak en marge du premier sommet mondial sur l’IA à Bletchley Park, au Royaume-Uni. Il a estimé qu’il arriverait un moment où «aucun travail n’est nécessaire», au cours d’un face-à-face avec Rishi Sunak qui a eu lieu plus tard à Londres.

Interrupteur physique

Selon lui, «nous devrions être très préoccupés» par les robots humanoïdes qui «peuvent vous suivre n’importe où». Et «que se passe-t-il s’il obtient un jour une mise à jour logicielle et qu’il n’est plus aussi amical?» a demandé Elon Musk. Le milliardaire de la technologie a ainsi souligné l’importance d’avoir un interrupteur physique.