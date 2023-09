Les médias se rebiffent face à l’aspirateur de données d’OpenAI

«The New York Times», CNN, le diffuseur australien ABC, les agences de presse Reuters et Bloomberg: tous ont barré la route numérique à GPTBot, un robot lancé sans tambour ni trompette, le 8 août, par OpenAI, qui a créé ChatGPT.

Levée de boucliers

En France, GPTBot est devenu «robot non grata» sur les sites de France Médias Monde (qui rassemble la chaîne de télévision France 24 et la radio RFI), le média en ligne Mediapart, le groupe public Radio France ou encore la chaîne de télévision privée TF1. Car «il y a une chose qui ne passe pas: c’est le pillage sans autorisation des contenus», a justifié lundi Sibyle Veil, présidente de Radio France, lors d’une conférence de presse.

Rémunération et transparence

«Il n’y a pas de raison qu’ils viennent apprendre sur nos contenus sans contrepartie» et sans savoir comment ces contenus seraient utilisés, explique à l’AFP Laurent Frisch, directeur du numérique et de la stratégie d’innovation du groupe public.

C’est pourquoi «les plateformes doivent sourcer tous les médias, sous peine d’absence de neutralité et de possible manipulation», plaide Bertrand Gié, directeur du pôle «news» du quotidien français Le Figaro et président du Geste (Groupement des éditeurs de services en ligne). D’où la nécessité d’ouvrir des discussions avec OpenAI et autres acteurs de l’IA générative pour obtenir des accords de licence et de rémunération, indiquent la plupart des médias interrogés.