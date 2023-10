Foxconn et Nvidia travaillent à des usines d’IA

Le cofondateur et patron de Nvidia Jensen Huang et le président de Foxconn Technology Group Young Liu (à dr.) se serrent la main sur scène lors du Hon Hai Tech Day à Taïpei le 18 octobre 2023.

Le géant taïwanais Foxconn et le leader américain des processeurs Nvidia ont annoncé mercredi vouloir s’associer pour créer des «usines d’intelligence artificielle (IA)», centres de très haute capacité destinés à favoriser l’essor de cette technologie. «Ensemble, nous allons aider l’ensemble de l’industrie à entrer beaucoup plus vite dans l’ère de l’IA», a assuré le patron de Foxconn, Young Liu, lors de la présentation du projet aux côtés de son homologue de Nvidia, Jensen Huang, à Taïpei. L’objectif est de créer «une nouvelle classe de centres de traitement de données desservant un large spectre d’applications», a souligné M. Huang, relevant que Foxconn avait «l’expertise et la capacité de construire des usines d’IA dans le monde entier».