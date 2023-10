Le générateur d’images Dall-E 3 disponible pour tous

C’était attendu, c’est désormais chose faite. Microsoft a rendu accessible Dall-E 3 sur ses interfaces et applications Bing, son moteur de recherche. La troisième version du modèle de génération d’images d’OpenAI (ChatGPT) est censée mieux comprendre les invites (prompt) qu’auparavant et créer des images à la fois plus créatives et réalistes.