Un lieu mythique pour accueillir un premier sommet international sur l'IA

Examiner les «risques de l’IA»

En visite à Washington en juin, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, avait annoncé que son pays accueillerait cette année une réunion sur l’IA, dont les possibilités et risques agitent actuellement la planète. La rencontre aura lieu les 1er et 2 novembre et réunira représentants des gouvernements, des grandes entreprises impliquées dans l’IA et des chercheurs, a indiqué jeudi le gouvernement dans un communiqué.