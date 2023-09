Intempéries: 21 morts après le passage d’un cyclone dans le sud du Brésil

«Malheureusement, j’ai reçu l’information que 15 corps ont été retrouvés dans la commune de Muçum, ce qui porte le bilan à 21 morts», a déclaré mardi le gouverneur de l’État du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, en conférence de presse. Ce cyclone, qui a commencé à toucher lundi cette région frontalière avec l’Uruguay et l’Argentine, a causé «le pire bilan pour un événement climatique dans le Rio Grande do Sul», a-t-il ajouté.

Plus de 50’000 personnes d’une soixantaine de villes ont été affectées et plus de 3700 d’entre elles ont dû quitter leur domicile, selon le dernier bilan des autorités locales. Selon Wolnei Wollf Barreiros, secrétaire de la Défense civile du Rio Grande do Sul, plus de 300 millimètres de pluie sont tombés dans cet État ces dernières 24 heures.