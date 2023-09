Cheminée frappée par la foudre, et de nombreuses caves inondées

La foudre a frappé une cheminée et des bris de tuiles sont tombés dans la rue.

Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) est à pied d’oeuvre, ce mercredi, en raison des intempéries survenues en fin de matinée. L’orage a surtout frappé le secteur entre Carouge et Chêne-Bougeries, indique le premier-lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Une vingtaine d’interventions ont été menées, pour des branches tombées ou des caves inondées dans divers bâtiments. «À l’heure actuelle, il n’y a pas de blessé», précise le porte-parole.

Bris de tuiles dans la rue

À la rue de Carouge, les pompiers ont dû déployer une grande échelle en haut d’un immeuble situé au numéro 36, à l’intersection avec le boulevard du Pont-d’Arve. «Nous avons été alertés à 12h00 pour une cheminée qui avait pris la foudre, détaille le communicant. Des bris de tuiles ont été projetés dans la rue. L’objectif avec l’échelle est de pouvoir accéder en toute sécurité et au plus vite au toit, afin d’enlever le reste des bris et éviter qu’il n’en tombe d’autres.»