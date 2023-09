De fortes précipitations se sont abattues sur les départements de l’Hérault, de la Lozère et du Gard, dans la nuit de vendredi à samedi.

Intempéries en France : Maisons inondées et voitures emportées par les flots dans le sud

Des véhicules ont été surpris par les crues. SDIS34

D’intenses précipitations ont frappé dans la nuit de vendredi à samedi l’Hérault, ainsi que la Lozère et le Gard, faisant entrer en crue certains cours d’eau mais sans dégâts notables, selon les pompiers de l’Hérault.

Le département de l’Hérault, qui avait été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation en début d’après-midi samedi, en raison de cumuls de précipitations très importants, est repassé en vigilance orange jusqu’à 20h00, tout comme le Gard et la Lozère, indique Météo-France.

«Plusieurs voitures» emportées

Dans la matinée, à Roqueredonde, non loin de la frontière avec l’Aveyron, 343 mm ont été relevés à 9h00, dont la plus grosse partie tombée en six heures, selon Météo-France.

A une vingtaine de kilomètres plus au sud du département, un violent orage survenu en fin de nuit sur la commune de Lunas, avec des cumuls très localisés ayant atteint 350 millimètres entre 3h00 et 7h00 du matin, a fait sortir l’Orb de son lit. Cette crue très rapide a emporté «plusieurs voitures» et inondé «plusieurs maisons sur un hameau situé en bordure du cours d’eau», a témoigné auprès de l’AFP le maire de Lunas, Aurélien Manenc, qui est également sapeur-pompier. «Une vingtaine de familles s’est réfugiée dans une salle polyvalente» sans qu’il y ait de victime, a-t-il poursuivi. Précisant que «le cours d’eau est redescendu» depuis, il a souligné qu’«avec des prévisions de poursuite des précipitations cet après-midi. Nous restons donc en alerte».

Ligne ferroviaire coupée

En raison de ces «pluies orageuses peu mobiles sur les Cévennes», «plus de 500 mm» de précipitations ont ainsi été relevés localement à 16h30 sur les hauts cantons de l’Hérault, «et de 170 à 190 mm sur les Cévennes gardoises», précise Météo-France. «La zone la plus à risque se situe sur les hauts cantons de Lodève, entre Bédarieux et Gange, avec pour épicentre Roqueredonde», avait relevé pour sa part dans un communiqué la préfecture de l’Hérault, qui a activé une cellule de crise.

Au total, «38 personnes ont été mises en sécurité sur le secteur de Roqueredonde et de Lodève depuis cette nuit» mais «aucune victime n’est à déplorer», poursuit-elle. «Plusieurs axes routiers sont coupés au nord de Bédarieux et dans le secteur de Lodève en raison de la montée des eaux, de glissements de terrain et d’éboulements» tandis que «des secteurs du réseau secondaire sont fermés à titre préventif», détaille encore la préfecture de l’Hérault. La ligne ferroviaire entre Bédarieux et Millau est également fermée, complète-t-elle, à la suite d’un effondrement sur 500 m en raison des forts cumuls d’eau.

«Conséquences des remontées d’air chaud et humide»

Un fort vent d’est accompagne cet épisode méditerranéen, le premier de la saison, soufflant toute la journée avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h de la Camargue aux côtes varoises. Trente-neuf départements – situés sur la façade atlantique, le quart nord-est ainsi qu’une grande partie de l’arc méditerranéen et la Corse – ont par ailleurs été placés en vigilance jaune aux orages ou aux pluies et inondations.

Ces épisodes de pluie «sont les conséquences des remontées d’air chaud et humide de la Méditerranée qui se produisent de façon critique de mi-septembre à mi-décembre, période pendant laquelle la mer est plus chaude ce qui favorise l’évaporation», a expliqué vendredi Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), lors d’une conférence de presse. Il a souligné que «les crues qui en résultent peuvent être très soudaines et très dangereuses».