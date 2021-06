Suisse : Intempéries: l’année 2020 a été parmi les moins dévastatrices des derniers 50 ans

Inondations, glissements de terrain ou encore chutes de pierres ont causé des dommages pour 40 millions de francs l’année passée, révèle mercredi le WSL.

Les 1er et 2 juillet, de violents orages ont provoqué des inondations dans la région de Lucerne. Lecteur-reporter

En 2020, les intempéries ont fait pour 40 millions de francs de dégâts en Suisse. C’est peu. Selon l’analyse annuelle de l’Institut fédéral de recherches WSL publiée mercredi, l’année dernière figure parmi les dix ans qui ont enregistré le moins de dommages liés à des pluies, crues, glissements de terrain ou encore chutes de pierres depuis 1972.

Selon le WSL, deux raisons principales expliquent le montant relativement faible des dégâts. D’une part, l’absence d’intempéries pendant les longues périodes de temps sec a limité leur nombre, et, d’autre part, les mesures prises contre les dangers naturels ont fait leurs preuves, empêchant ou du moins atténuant les dommages.

Évolution du montant annuel des dommages dus aux intempéries entre 1972 et 2020 (en francs corrigés de l’inflation, base 2020). Graphique: WSL

La plupart des dégâts recensés ont été provoqués durant les mois d’été – juin, juillet, août et octobre et 82% d’entre eux ont été dus aux crues, au ruissellement de surface et aux laves torrentielles. En comparaison, les dommages dus aux glissements de terrain (10%) et aux chutes de pierres et de blocs (8%) ont été peu nombreux.

Une bonne moitié des événements se sont produits dans les cantons du Tessin et de Lucerne sur six jours seulement. Au Tessin, des orages ont inondé caves et routes le 7 juin, notamment dans le district de Lugano. Les abondantes précipitations des 28 et 29 août dans le canton et dans les régions voisines des Grisons ont eu des conséquences encore plus importantes sous forme de crues, de glissements de terrain et de chutes de pierres. À Bissone et Gambarogno, plusieurs maisons ont dû être évacuées. Dans de nombreux endroits, le trafic routier et ferroviaire a été interrompu ou perturbé, et des dizaines de personnes ont été coupées du monde extérieur.

Garages, caves et appartements inondés à Lucerne

Dans la région de Lucerne, les violents orages du 26 juin et des 1er et 2 juillet ont provoqué des dégâts importants, principalement dus à des inondations par ruissellement de surface. Des masses d’eau ont envahi les caves, les garages souterrains et les passages inférieurs des rues. Dans la ville de Lucerne, les appartements d’un immeuble du quartier de Würzenbach ont été dévastés par la crue du Gerlisbergbach et les routes inondées ont perturbé la circulation. Les dégâts ont été également considérables à Ruswil, où plusieurs ruisseaux sont sortis de leur lit.

Début octobre, la dépression «Brigitte» a déversé des précipitations records sur la Suisse. Compte tenu de ces énormes quantités, les dégâts ont toutefois été limités. Dans le canton d’Uri, par exemple, l’autoroute a été fermée et les eaux de crue de la Reuss ont été détournées vers l’A2 via le déversoir. Cela a épargné à la région des inondations de grande ampleur. À Diesbach et Bettschwanden (GL), l’intervention rapide des pompiers a empêché les masses de sédiments du Diesbach en crue d’envahir les villages. À Locarno également, la préparation a permis d’évacuer la zone en bordure du lac dès la veille des inondations, rappelle le WSL.

Malgré les mesures de protection, tous les accidents n’ont pu être évités, déplore l’institut. En octobre, une personne a ainsi perdu la vie à Finhaut (Valais) lorsque sa voiture a été touchée par une chute de pierres. Il s’agit du seul décès causé par des intempéries recensé en 2020.