Valais - Intempéries: le Haut-Valais est sur le qui-vive et le Rhône scruté de près

Le Service valaisan de la protection contre les crues du Rhône est sur les dents. Ou plutôt sur le terrain. Depuis tôt ce mardi matin, une équipe d’ingénieurs scrute le fleuve dans la Vallée de Conches, «pour détecter une éventuelle faiblesse et ainsi agir le plus vite possible.» L’alerte météo diffusée pour la journée d’aujourd’hui est donc prise très au sérieux par l’adjoint du Service, Rudolph Pesch, et ses collègues. «Attention, on parle bien d’alerte et pas d’alarme. Il n’y a pas d’évacuation de population prévue.» Si tel devait être le cas, elle serait décidée par les Etats-majors locaux (les EMIC).