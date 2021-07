Catastrophe naturelle : Intempéries: le nombre de morts atteint 133 en Allemagne, 153 en Europe

Les inondations de ces derniers jours ont surtout frappé l’ouest de l’Allemagne et la Belgique. De nombreuses personnes sont encore portées disparues.

Ce bilan s’ajoute aux 43 décès survenus en Rhénanie-du-Nord Westphalie, une autre région allemande frappée par la catastrophe, et aux 20 morts enregistrés en Belgique. Ce bilan reste encore très provisoire. De nombreuses personnes restent portées disparues dans l’ouest de l’Allemagne et en Belgique, faisant craindre un bilan plus lourd, au fur et à mesure des prochaines heures.