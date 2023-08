Intempéries: Le Rhin sort de son lit par endroits

Le Rhin a commencé de déborder à plusieurs endroits ce lundi. Les berges sont déjà partiellement inondées, notamment à Diepoldsau (SG) à la frontière avec l’Autriche. Un peu plus au nord, à Au-Lustenau, les images envoyées par des témoins montrent que le fleuve est déjà largement sorti de son lit. Alertswiss a émis un avis de danger dans le canton de Saint-Gall concernant les zones proches du Rhin.

L’accès aux rives est interdit. Des crues subites et l’effondrement de digues ne sont pas exclus. Aucun dégât majeur n’a été signalé pour l’instant. Le pic de la crue est attendu lundi soir à 20h.

Le Tessin est aussi touché par des orages et de fortes précipitations depuis vendredi soir. La situation est particulièrement tendue dans la région de Biasca. En l’espace d’un peu plus de 53 heures, il est tombé 372 millimètres de pluie selon MeteoNews. Le débit du fleuve Ticino est important, mais un journaliste de «20 Minuten» a constaté sur place que le niveau du cours d’eau était resté à peu près stable depuis dimanche. La route cantonale entre Biasca et Marvaglia a toutefois été partiellement inondée.