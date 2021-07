Genève - Intempéries: le Rhône déborde de son lit à la Jonction

Au chemin des Saules, vendredi matin, rives et fleuve se chevauchent dans un dégradé de bleu-vert. En cette fin de semaine, l’eau a pris le dessus sur l’herbe, puisque le Rhône est sorti de son lit, léchant les pelouses, pour le plus grand bonheur des canards dont le royaume a été élargi d’autant. En cause, les trombes d’eau qui s’abattent sur la Suisse depuis quelques semaines. Le niveau du lac est haut, et s’il ne suscite pas d’inquiétudes, il est néanmoins «sous vigilance», a informé le Service de l'écologie de l'eau.