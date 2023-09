Intempéries: Près de 4 millions pour soutenir les agriculteurs valaisans

Le 24 juillet dernier, un violent épisode de grêle avait dévasté toute une partie de la production agricole valaisanne. Selon l’estimation des dégâts réalisée par l’Office cantonal d’arboriculture et cultures maraîchères, les pertes pour le secteur se montent à plus de 17 millions de francs. «Une situation catastrophique qui a placé de nombreuses exploitations dans une situation économique critique», commente le Canton. Le Conseil d’État a donc décidé de puiser dans le Fonds cantonal pour les victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature pour venir en aide aux professionnels les plus touchés.