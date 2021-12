République démocratique du Congo : Intense activité enregistrée sur le flanc sud du volcan Nyiragongo

Des scientifiques ont observé des émanations et d’importantes variations de température. La population locale, elle, rapporte des chutes de cendres.

Entre 65 °C et 400 °C

Les phénomènes suivants ont été observés: la température mesurée à différents endroits varie entre 65 °C et 400 °C; il y a des émanations de dioxyde de soufre et de fumerolles; la concentration du dioxyde de carbone (CO2) varie entre 4 et 10% à différents endroits; et des effondrements de l’ordre de 50 cm ont été constatés, a-t-il énuméré.