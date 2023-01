E-sport : Intense et explosive, la ligue européenne de «LoL» se démultiplie

Splits

Matches

Play-off

Les huit meilleures équipes du round robin seront réparties en deux groupes à double élimination, avec des matches en Best of 3. Les quatre teams restantes s’affronteront lors de play-off en Best of 5 pour tenter de décrocher le titre de champion du split.

Finals

En août et septembre, les champions des trois splits seront rejoints par les meilleures équipes de 2023 (c’est-à-dire celles qui ont remporté le plus de points de championnat). Ces six équipes qualifiées s’affronteront lors des play-off des Season Finals, en Best of 5, pour le titre de champion du LEC 2023.