Pays-Bas : Intense séisme près du plus grand gisement gazier de l’Union européenne

Ressenti jusque dans la ville de Groningue, un tremblement de terre de magnitude 3,2 a frappé la région du même nom mardi. Des signalements font état de dégâts «potentiellement sérieux».

Le séisme a frappé la région de Groningue, où se trouve le plus grand gisement de gaz naturel de l’Union européenne, dont la fermeture est prévue en 2022.

Un séisme de magnitude 3,2 s’est produit mardi dans le nord des Pays-Bas, parmi les plus forts jamais enregistré dans la région qui connaît fréquemment des tremblements de terre en raison de l’exploitation d’un gisement de gaz naturel, a annoncé l’Institut royal météorologique néerlandais (KNMI).

212 signalements de dégâts

Le séisme a été ressenti à 01H46 (00H46 GMT) dans le village de Garrelsweer, aux alentours et jusque dans la ville de Groningue, où se trouve le plus grand gisement de gaz naturel de l’Union européenne, dont la fermeture est prévue en 2022.

Les autorités locales ont commencé à inspecter les éventuels dégâts pouvant affecter les digues, écluses et autres barrages, et les résidents ont été invités à «être attentifs à toute irrégularité», a rapporté l’agence de presse ANP.

Parmi le «top 4» des séismes

Le séisme enregistré fait partie du «top 4 des séismes les plus intenses enregistrés dans la région du gisement de gaz de Groningue», a fait savoir le KNMI, et du séisme «le plus intense» dans la région depuis mai 2019 (3,4) à Westerwijdwerd (à l’ouest de Garrelsweer)".