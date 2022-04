Législatives en France : Intenses négociations à gauche mais encore des atermoiements

Un accord entre La France insoumise, PS et EELV en vue des législatives semblait se dessiner vendredi, mais la course d’obstacles n’est pas terminée, notamment avec les socialistes qui ont suspendu leurs échanges.

Forte des 22% des voix de son candidat Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, La France insoumise a lancé des discussions bilatérales notamment avec EELV, le PCF et le Parti socialiste, afin de trouver un accord aux législatives et se donner une chance d’envoyer le tribun Insoumis à Matignon.

Mais les socialistes, dont la candidate Anne Hidalgo a obtenu 1,74% des voix à la présidentielle, assument que «la mise en œuvre du programme que nous construisons conduira nécessairement à (…) ne pas respecter certaines règles», évoquant notamment leur refus d’un «retour du pacte de stabilité». Parmi les points qui restent sensibles, le PS liste «la défense de la République laïque et universaliste» et «la nécessité d’un soutien plein et entier à la nation ukrainienne», face à la position «non-alignée» sur les États-Unis de LFI.