Football : Inter – Juventus: un résultat qui n’arrange personne

La Juventus Turin et l’Inter Milan ont fait match nul (1-1) dimanche soir et aucune des deux équipes ne se rapproche de Naples ou du Milan AC au classement de Serie A.

Derby d’Italie sans vainqueur

Jusqu’à ce coup du sort final, l’Inter avait plutôt bien géré son avantage, obtenu en début de match grâce à un but de Dzeko, qui avait repris le ballon renvoyé par la barre sur un tir puissant – et dévié – d’Hakan Calhanoglu. À cet instant, la Juve jouait à dix, Federico Bernardeschi étant sorti pour une blessure à l’épaule, mais son remplaçant Rodrigo Bentancur n’étant pas encore entré.

Naples freiné

Pas de but mais de la tension (José Mourinho exclu en seconde période, Luciano Spalletti après le match) à l’Olimpico entre la Roma et Naples.

Après huit victoires lors des huit premiers matches, le Napoli lâche ses premiers points et ne battra donc pas le record de dix victoires de suite en début de championnat détenu par… la Roma (époque Rudi Gardia, lors de la saison 2013/14).

«C’est difficile de gagner tous les matches, on peut être content de ce point», a estimé le défenseur napolitain Kalidou Koulibay, satisfait notamment de ne pas avoir pris de but : «on se sacrifie les uns pour les autres».

Lazio coulée

De quoi laisser son entraîneur Maurizio Sarri désabusé. «On montre de grandes limites au niveau de la régularité, une équipe ne peut pas battre la Roma et l’Inter Milan et ensuite prendre sept buts contre Bologne et Vérone…» A la demande de ses dirigeants, les joueurs vont rester au vert quelques jours.