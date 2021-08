Malgré le Covid : InterContinental Hotels retrouve les profits

Le groupe britannique a annoncé mardi un retour des bénéfices au premier semestre grâce à une fréquentation en hausse de ses établissements dans le monde.

Le groupe hôtelier britannique InterContinental Hôtels (IHG) a annoncé mardi un bénéfice net de 48 millions de dollars au premier semestre, alors qu'il avait accusé une perte de 210 millions un an plus tôt. Le groupe, qui possède notamment les marques Crowne Plazza, Holiday Inn ou Kimpton Hotels en plus d'InterContinental, s'est félicité de la réouverture de ses hôtels et de l'effet de rattrapage observé sur son activité. Il a précisé que seul 1% de ses établissements dans le monde étaient encore fermés à fin juin.