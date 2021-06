Fribourg : Interdiction de fleurir les terrasses des cafés et des restaurants

Une directive, en vigueur depuis 2017, stipule que les tenanciers d’établissements publics n’ont pas le droit de mettre des fleurs sur leur espace extérieur en ville de Fribourg.

Incompréhension totale pour les restaurants et les cafés de la ville de Fribourg: ils ne sont pas autorisés à fleurir leur terrasse, selon «La Liberté». «Je ne savais pas que c’était interdit. J’ai voulu mettre en place quelque chose de joli pour la réouverture, après des mois de fermeture», confie la patronne du café-restaurant Aux Tanneurs, Ikbal Aboualaa. Pourtant, elle semblait avoir de bonnes raisons: elle désirait marquer les limites entre sa terrasse et l’espace public et protéger les clients qui sont proches des véhicules circulant à proximité. La police locale n’a rien voulu savoir et a remis à l’ordre la gérante, en lui expliquant qu’une directive est en vigueur à ce sujet depuis 2017. Cependant, Ikbal Aboualaa ne compte pas enlever ses fleurs: «Je ne sais pas où stocker ces bacs, je n’ai pas la place.»