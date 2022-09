Ouganda : Interdiction d’un festival de musique considéré comme «immoral»

Il «promeut l’immoralité et nous ne voulons pas de cette immoralité dans notre pays», a déclaré, devant la presse, Rose Lilly Akello, la ministre de l’Éthique et de l’Intégrité. Son collègue du Tourisme, Martin Mugarura, a de son côté déploré l’interdiction du festival et son impact négatif sur l’économie, qui peine à se remettre de la pandémie.

Homophobie répandue

«Plus de 8000 touristes étrangers ont déjà acheté leurs billets et devaient séjourner dans le pays durant le festival, et même après», a-t-il déclaré, en disant espérer que les autorités reviennent sur cette décision. Le festival avait déjà été interdit en 2018 par l’ancien ministre de l’Éthique, Simon Lokodo, un fervent catholique et homophobe notoire. «Nous n’accepterons pas de perdre notre morale, l’homosexualité ne sera pas acceptée», avait-t-il déclaré, soutenant que le festival «est proche de la vénération du diable, et donc inacceptable». Il avait dû faire machine arrière, en raison de la polémique déclenchée sur les réseaux sociaux.