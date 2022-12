«Je trouve ça horrible!»: Interdictions des relations sexuelles hors mariage à Bali: la stupeur des voyagistes et des clients suisses

Bali, Java, Lombok et Sumatra sont des destinations de rêve. Hélas, du rêve au cauchemar, il n’y a parfois qu’un pas puisque certains voyageurs risqueront bientôt de finir à l’ombre s’ils ne respectent pas une loi qui a été adoptée cette semaine en Indonésie, plus grand pays musulman du monde. Elle entrera en vigueur en 2025 et proscrit toute relation sexuelle hors mariage (les unions entre personnes de même sexe ne sont pas reconnues). La transgression de cette règle est passible d’une peine maximale d’un an de prison. En Suisse, cette restriction crispe les professionnels du voyage et la clientèle. Le pays restera-t-il un pôle touristique s’il s’enfonce dans le fondamentalisme?