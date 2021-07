Prévention : Interdire la vente de cigarettes n’empêche pas les jeunes de fumer

Empêcher les jeunes d’acheter des cigarettes est l’une des mesures de prévention du tabagisme en Suisse. Pourtant, elle semble avoir peu d’impact, selon une nouvelle étude bâloise.

Entre 2001 et 2016, plus de 80’000 jeunes de moins de 21 ans ont été interrogés dans tout le pays sur leur consommation de cigarettes. Les données de l’enquête montrent que l’interdiction de vente a tout au plus entraîné une légère réduction de la consommation de tabac. Dans les cantons qui appliquent une interdiction de vente avant l’âge de 18 ans, les effets semblent être un peu plus dissuasifs, bien qu’ils restent faibles et statistiquement flous.