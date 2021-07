Justice européenne : Interdire le voile au travail n’est pas discriminatoire

Prohiber le port du voile islamique sur le lieu de travail peut permettre d’éviter des conflits sociaux et de donner une image de neutralité de l'entreprise, a estimé jeudi la Cour de justice de l’UE.

Pas discriminatoire

La CJUE a estimé dans un arrêt qu’interdire le port d’un signe religieux visible n’était pas discriminatoire, s’appliquant à toutes les religions, et pouvait permettre d’éviter des conflits au sein d’une entreprise. L’employeur doit cependant prouver, selon la Cour, qu’il s’agit d’un «besoin réel» et que sans cette interdiction, la neutralité de l’entreprise serait remise en cause.