Israël-Palestine: interdire les manifs en Suisse est exagéré

Les tensions montent un peu partout en Europe entre les défenseurs de la cause palestinienne et les soutiens à Israël après les attaques sanglantes du Hamas et la riposte meurtrière de l’État hébreu. Pour éviter les débordements et les violences, les villes de Zurich et Berne ont interdit les rassemblements en lien avec ce conflit au moins jusqu’à la fin du week-end. Bâle a même banni toutes les manifs jusqu’à lundi. La directrice de la sécurité de Zurich, Karin Rykart, considère que ces restrictions sont justifiées et légales, «car l’ordre et la sécurité publique sont menacés».