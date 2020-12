Suisse : Interdire les personnes non vaccinées est discriminatoire

Le Conseil fédéral estime qu’il est inadmissible d’interdire l’accès à des lieux privés à des personnes qui ne sont pas vaccinées contre le coronavirus.

L’accès à des lieux privés peut être refusé à des personnes non vaccinées contre le Covid-19, la liberté contractuelle s’appliquant généralement dans le domaine. Mais une telle attitude est discriminatoire et n’est donc pas admissible, estime le Conseil fédéral. Il prévoit d’examiner ce problème de manière plus approfondie.