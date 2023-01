Produits cosmétiques: Interdire les sels d’alu dans les déos: les élus «préfèrent attendre»

Une question de temps?

En outre, elle rappelle qu’avant leur mise sur le marché, la sécurité des produits doit être évaluée et conforme à la loi sur les produits alimentaires, ce qu’elle estime comme étant une garantie suffisante. Au contraire, une partie des élus estime que «les derniers résultats de la recherche» doivent être pris en compte et que le principe de précaution doit l’emporter et qu’il faut, au moins, examiner plus précisément les questions portées par l’initiative.