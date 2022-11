Interdire les vols courts n’est pas la solution

L’étude citée dans le «Tages-Anzeiger» se focalise sur le kérosène consommé lors des vols et ne tient pas compte des autres effets climatiques des vols, notamment des traînées de condensation. Or une étude de l’EPFZ a récemment démontré que ces dernières réchauffent plus la terre que le CO₂ libéré par la combustion du kérosène.