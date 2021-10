Pollution : Interdire les vols qui peuvent être remplacés par le train?

Mercredi, l’ONG environnementale Greenpeace a proposé de dynamiser le transport ferroviaire, afin de limiter le trafic aérien. L’aviation représente en effet un gros émetteur de CO₂.

Les trains représentent une alternative à l’avion. Reuters

Un tiers des vols les plus fréquentés dans l’UE disposent d’une alternative en train de moins de six heures et leur interdiction permettrait d’économiser 3,5 millions de tonnes de CO₂, selon une étude publiée mercredi par Greenpeace, qui appelle à «changer radicalement notre façon de nous déplacer».

Jugeant «nécessaire» une réduction du trafic aérien, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, l’ONG appelle à «redynamiser le transport ferroviaire», «parent pauvre des politiques publiques européennes».

Un quart des émissions

Les vols de moins de 1500 kilomètres représentent un quart des émissions du secteur aérien européen, constate l’ONG dans cette étude commandée au cercle de réflexion OBC Transeuropa. Or, 51 des 150 vols court-courriers les plus fréquentés dans l’Union européenne (hors liaisons insulaires), soit 34% d’entre eux, disposent déjà d’une alternative ferroviaire de moins de six heures.

Les trois liaisons les plus fréquentées dans l’UE (Paris-Toulouse, Paris-Nice et Athènes-Thessalonique) en font partie. L’étude ne précise pas la proportion de passagers empruntant ces liaisons aériennes pour des correspondances.

Alternative ferroviaire

Vingt-et-une liaisons disposent même d’une alternative ferroviaire en moins de quatre heures, y compris pour certaines liaisons internationales comme Amsterdam-Paris, Amsterdam-Francfort, Bruxelles-Francfort et Paris-Francfort, note le rapport.

Plus d’un quart (27%) des 150 liaisons les plus fréquentées dispose par ailleurs d’une alternative en train de nuit direct en 2021. «On émet 10 fois plus d’équivalent CO₂ quand on fait Paris-Amsterdam en avion plutôt qu’en train, alors que ce trajet peut se faire en moins de 3h30 en train», note Sarah Fayolle, chargée de campagne Transports à Greenpeace France, citée dans un communiqué.

«La réduction du trafic aérien est incontournable pour tenir les objectifs climat de l’Accord de Paris, et la suppression des vols courts constitue un premier pas à cet égard», plaide-t-elle.

«Point de départ non négligeable»

Le bénéfice climatique de la décision française d’interdire les liaisons aériennes intérieures, hors correspondances, lorsqu’il existe une alternative en train en moins de 2h30 est selon Greenpeace «trop limité». Le secteur aérien mondial a émis 900 millions de tonnes de CO₂ en 2019, soit environ 2,5% des émissions mondiales.

Greenpeace convient que «la limitation des vols courts (moins de 1500km), nationaux et européens, ne suffira pas à mettre le secteur aérien sur les rails de l’Accord de Paris, (mais) il s’agit d’un point de départ non négligeable».