France : Interdit de suicide assisté, il veut mourir en direct

Atteint d’une maladie incurable, Alain Cocq a décidé de cesser de s’alimenter et de se laisser mourir en direct sur Facebook.

«Le chemin de la délivrance commence et, croyez-moi, j’en suis heureux», a déclaré Alain Cocq sur son compte Facebook, peu après minuit, en annonçant avoir «fini son dernier repas» et cessé toute hydratation et tout traitement. «Je sais que les jours qui m’attendent vont être difficiles mais j’ai pris ma décision et je suis serein», a-t-il ajouté.