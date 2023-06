Interdite de porter le foulard, elle démissionne de Coop

Les collaboratrices à la vente de chez Coop n’ont pas le droit de porter un foulard. Et une mère de famille l’a appris à ses dépens: se sentant blessée et discriminée par une telle mesure et ne trouvant pas un consensus avec sa hiérarchie, elle n’a pas vu d’autre choix que de déposer sa démission: «J’ai toujours été très religieuse. En mai, je me suis sentie prête à représenter ma religion à l’extérieur et à porter un foulard», explique l’ancienne collaboratrice, qui a travaillé douze ans pour la boîte.