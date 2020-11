Diffusé sur les réseaux sociaux, une invitation à «une marche silencieuse solidaire en soutien à tous les professionnel indépendants» frappés par les récentes fermeture de commerces dits non essentiels a réuni, ce samedi en ville, environ un millier de personnes, 600 selon la police. La manifestation n’était pas autorisée. Malgré les avertissements des forces de l’ordre et la menace d’amendes, le cortège s’est ébranlé et a rapidement grossi. Il a fait l’aller-retour entre la gare Cornavin et les Rues-Basses, sur la rive gauche. Le tout, sans incident.

«Nous ne sommes pas des chiffres»

Parmi les participants, Sandro, un restaurateur, pestait contre les mesures gouvernementales – «On nous empêche de travailler!» – tandis que Lilly pleurait son institut de massage. «J’ai dû fermer pendant le premier confinement et aujourd’hui, je suis à terre. Nous n’avons pas eu beaucoup d’aides financières de la part des autorités. C’est dégueulasse, injuste! Le gouvernement ferait mieux d’aller dehors et observer la réalité des gens, plutôt que de prendre des décisions dans un bureau. Nous ne sommes pas des chiffres!»

Alors que trois jeunes criaient dans la foule: «Ouvrez les bistrots, on a soif!», un couple de retraités, Snaï et Cécile, a tenu à témoigner de son soutien à la culture et aux commerçants: «Nous avons un fils artiste; il crève la dalle... Il n’y a pas eu de clusters dans les théâtre ou les restaurants. Nous aurions aimé plus de pédagogie de la part des pouvoirs publics et davantage de décisions concertées». Un viticulteur vaudois est lui venu dénoncer «l’assassinat des petits commerces».