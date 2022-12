Afghanistan: interdites de travailler avec des femmes, des ONG sont à l'arrêt

Afghanistan : Interdites de travailler avec des femmes, des ONG suspendent leurs activités

Trois ONG étrangères ont annoncé, dimanche, suspendre leurs activités en Afghanistan au lendemain de la décision, par les talibans, d’interdire aux femmes de travailler pour des ONG locales et internationales, pourtant essentielles au pays. Dans un message commun, Save the children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et Care international ont déclaré qu’elles suspendaient leurs activités en attendant que l’annonce faite samedi soir par les talibans soit «clarifiée».

«Plaintes sérieuses»

Dans la lettre émise aux ONG locales et internationales, le ministère explique avoir pris cette décision après avoir reçu des «plaintes sérieuses» selon lesquelles les femmes y travaillant ne respectaient pas le port du «hijab islamique». En Afghanistan, les femmes sont contraintes de se couvrir le visage et entièrement le corps.

Des millions d’Afghans dépendent de l’aide humanitaire fournie par les donateurs internationaux, par l’intermédiaire d’un vaste réseau d’ONG. L’ONU a rappelé aux autorités afghanes qu’en excluant les femmes «systématiquement de tous les aspects de la vie publique et politique», elles font «reculer le pays, en compromettant les efforts pour instaurer la paix et une stabilité significative dans le pays».

L’étau se resserre

L’étau autour des femmes s’est resserré ces derniers mois. Les talibans, revenus au pouvoir en août 2021, leur ont interdit, il y a moins d’une semaine, de fréquenter les universités publiques et privées, pour les mêmes raisons de code vestimentaire non respecté. Ils les avaient déjà exclues des écoles secondaires. Elles sont en outre écartées de nombreux emplois publics, ne peuvent pas voyager sans être accompagnées d’un parent masculin et ont reçu l’ordre de se couvrir en dehors de la maison, idéalement avec une burqa. Elles ne sont pas non plus autorisées à entrer dans les parcs.