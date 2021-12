Genève – Interdits de stade, des ultras ont dribblé les directives

La scène a stupéfié (et amusé) le stade de Genève, dimanche lors du match entre Servette et Bâle. Alors que le secteur visiteur était fermé sur ordre de la Swiss football league (SFL), pour éviter les déplacements de supporters en raison de la pandémie, le public a observé une soudaine transhumance dans l’une des tribunes principales.

Juste avant le coup d’envoi, plus de 200 personnes se sont levées comme un seul homme; elles ont ensuite rapidement parcouru les travées pour se rassembler dans un secteur ouvert à tous, un peu à l'écart de familles un rien surprises . La suite? Chants, fumigènes et drapeaux: sensés être restés sur les bords du Rhin, les ultras bâlois étaient pourtant dans la place. La Section Grenat, qui boycottait le match pour dénoncer la fermeture des parcages visiteurs, a alors regagné son emplacement habituel pour ne pas laisser le soin aux fans adverses d’ambiancer le stade de Genève.

La Ligue défend sa mesure

Pareilles scènes ont eu lieu ailleurs en Suisse, ce weekend. Preuve que l’interdiction prononcée par la SFL a fait un four? Non, selon son porte-parole, Philippe Guggisberg: «Notre concept de protection visait aussi à empêcher les voyages en trains ou bus spéciaux; la mesure a au moins servi à cela». Pour le reste, on ne peut pas interdire aux gens de se déplacer, a relevé le communicant. La ligue a souligné que la mesure était provisoire et appelé «à la responsabilité individuelle» pour éviter une aggravation de la pandémie qui pourrait obliger «à réduire la capacité des stades, voire à les fermer au public».