Photo officielle du Conseil fédéral: les réactions sur Twitter

Photo du Conseil fédéral : «Intéressant que ce soit les trois Suisses-allemands qui sont debout»

Entre comparaisons et observation de détails, les internautes n’ont pas lésiné sur l’analyse de la photo officielle 2023 du Conseil fédéral conçue par Alain Berset.

Comme chaque année, la photo officielle du Conseil fédéral laisse libre cours aux analyses et réactions d’internautes. La palme pour cette édition: les comparaisons entre la scène conçue par Alain Berset et la Cène vécue par Jésus. Le célèbre tableau a vécu une nouvelle vie depuis samedi sur Twitter. Les internautes ne manquent pas de remarquer qu’Alain Berset occupe la place de Jésus. Et certains n’ont pas hésité à dire que Judas, c’est Albert Rösti, qui est, peut-être par hasard hasard, à gauche de la scène comme dans le tableau de Leonard de Vinci.