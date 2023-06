Genève: Intérimaire puni par le chômage: «j’ai reçu zéro franc» 

En 2021, le nombre d’intérimaires a augmenté de 9% en Suisse romande, soit plus de 117’000 personnes. Getty Images/iStockphoto

«Je viens de recevoir mon décompte de salaire. Résultat: zéro franc en mars. Je cotise pour l’assurance chômage depuis bientôt 30 ans et voilà ma contrepartie. C’est invraisemblable!» Ludo est en colère. La semaine dernière, le couperet est tombé. Celui qui s’est inscrit durant un mois au chômage avant de retrouver un emploi ne recevra pas un centime pour combler son passage à vide. Et pour cause. Fin avril, ce ferblantier, qui travaillait comme intérimaire dans une agence de placement, a été sanctionné par l’Office cantonal de l’emploi (OCE).

Qu’est-ce que ça veut dire, que je dois chercher du travail en permanence? C’est impensable.» Ludo, travailleur intérimaire

Celui-ci lui reproche de ne pas avoir effectué les recherches d’emploi nécessaires (comme 27% des personnes sanctionnées selon une étude de l’Unige). Dans le cadre de la loi fédérale, «on exige des travailleurs intérimaires qu'ils limitent le coût pour l'assurance chômage en cherchant du travail au moins durant les trois derniers mois de leur contrat.» Problème, les contrats de Ludo durent justement trois mois. «J’effectue plusieurs missions temporaires à la suite, car l’agence de placement renouvelle les contrats au fur et à mesure. La dernière fois, je suis resté dans la même boîte durant plus de 1 an et demi (des cas plutôt fréquents selon Unia, lire encadré). Qu’est-ce que ça veut dire, que je dois chercher du travail en permanence? C’est impensable.»

Mais l’OCE n’a rien voulu savoir, appliquant à la lettre la loi fédérale. Le quadragénaire a ainsi écopé de 15 jours de pénalité, la fourchette haute des sanctions. «J’avais déjà été sanctionné une fois, car je ne savais pas qu’il fallait faire des postulations durant le délai de congé. Mais avec ces contrats temporaires, on a à peine deux jours de préavis. On ne sait jamais quand on va se retrouver au chômage.» Ce d’autant plus que Ludo venait de voir son contrat renouvelé une deuxième fois. «J’étais en poste depuis cinq mois, je ne pensais pas que du jour au lendemain, ils allaient me virer.»

Pas d’exception possible

Une situation pesante pour le Genevois qui trime au quotidien. «Lorsqu’on est intérimaire, on n’a aucune sécurité. C’est vraiment un statut particulier. Il faut plus d’indulgence.» En réponse à son ras-le-bol, l’OCE assure ne pas pouvoir «décider de lui-même d’introduire une exception pour les travailleurs intérimaires, quand bien même leur situation peut être jugée difficile».

Heureusement, Ludo a vite retrouvé du boulot, mais la perspective d’une nouvelle sanction l’inquiète. «Si ça se reproduit, c’est possible qu’on me refuse le chômage par la suite. Mais comment suis-je censé chercher du travail alors que je bosse à temps plein sur des chantiers?»