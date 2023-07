Argovie: Interné après avoir joué au chat et à la souris avec la police

Dès que la patrouille est arrivée à sa hauteur, il a remis les gaz et s’est enfui à vive allure en direction de Bâle. La police argovienne a perdu sa trace et a alerté d’autres unités ainsi que les douaniers. Ces derniers ont érigé un barrage et installé une herse sur la chaussée, près de Rheinfelden (AG). Les quatre pneus de la voiture ont été crevés et le conducteur a été contraint de s’arrêter. Il a tenté de s’échapper à pied, traversant toutes les voies de l’autoroute. Les forces de l’ordre ont ensuite pu rapidement appréhender l’individu dans un champ.