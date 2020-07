Zurich

Internée après une agression fatale à sa victime âgée

En 2018, une trentenaire avait molesté une septuagénaire, qui avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. La femme a été déclarée irresponsable de ses actes et le Tribunal cantonal a ordonné un internement.

Une femme de 32 ans a été condamnée à l'internement simple par le Tribunal cantonal zurichois. Elle avait poussé une femme de 79 ans à un arrêt de tram à Zurich . La septuagénaire est tombée et sa tête a heurté l'asphalte. Elle est décédée quelques jours plus tard.

Les faits se sont produits le 23 mai 2018 à un arrêt de tram à Zurich-Affoltern. La prévenue a reconnu avoir poussé la septuagénaire, mais «pas fort». La victime a eu plusieurs dents cassées et des hématomes au menton et aux genoux. Elle a été hospitalisée et est décédée trois jours plus tard.