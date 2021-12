Suisse : Internet à très haut débit pour tout le monde dès 2024

Dans trois ans, un raccordement internet garantira une vitesse de téléchargement de 80 Mbit/sec. Celle du téléversement sera de 8 Mbit/sec.

Le Conseil fédéral a mis en consultation la révision de l’OST. YouTube/Capture d’écran

Répondant à des demandes répétées du Parlement et des cantons, le Conseil fédéral a lancé le 10 décembre, la consultation sur la révision de l’ordonnance sur les services de communication (OST). «Dès 2024, un raccordement Internet garantissant une vitesse de téléchargement et de téléversement de 80 Mbit et de 8 Mbit par seconde viendra compléter l’actuelle offre minimale du 10 /1 Mbit/sec», annonce un communiqué.

«Entraînant une augmentation du télétravail et de l’école à distance, la pandémie de coronavirus a mis en évidence l’importance de services à haut débit fiables et performants, pour toutes les catégories de la population et dans toutes les régions du pays», explique le Conseil fédéral qui souhaite désormais «développer ponctuellement l’offre à haut débit et l’intégrer dans la concession de service universel».

Swisscom fournit actuellement le service universel mais sa concession expire fin 2022. «Comme la mise en œuvre des nouvelles dispositions et l’octroi ultérieur de la concession de service universel nécessitent un délai supplémentaire, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et la Commission fédérale de la communication (ComCom) sont en contact pour éviter toute lacune dans la fourniture du service universel», conclut le Conseil fédéral dont la mise en consultation court jusqu’au 25 mars 2022.

Le service universel Dans le domaine des télécommunications, le service universel comprend «le service téléphonique public, un service d’accès à l’Internet et des services particuliers pour les personnes souffrant de handicap», détaille le communiqué. Son objectif est d’assurer à tous et partout une offre de télécommunication de base fiable et à prix avantageux. Depuis 1998 et la libéralisation du marché des télécommunications, Swisscom assure ce service universel.